'Él se sentía elegido por acompañar a los Rolling Stone'

El histórico baterista olavarriense, Roberto Peyrano, dialogó con LU32 para referirse al fallecido baterista de Rolling Stone, Charlie Watts. Destacó la forma particular de tocar la batería y señaló que en sus comienzos Watts y Ringo Starr, baterista de The Beatles, eran sus referentes.