‘Se trata de proponer y no de imponer’

Destacan la visita de Juan Fera desde el espacio que la Unión Industrial tiene en Entre Amigos. Sergio Corso, secretario de la misma, sostuvo que motiva el acercamiento con el empresario de General Rodríguez, la actitud propositiva, para ser parte de la solución y no solo de la queja, consideró.