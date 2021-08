Carpinchos: en nuestra zona habitan en los cursos de los arroyos pero no aparece superpoblación

Lo que ha pasado en Nordelta no es que sea anormal que haya carpinchos sino que lo anormal es que el hombre haya ocupado ese lugar. Al mismo tiempo, indicó que si hay superpoblación se pueden usar mecanismos de control, como trasladar los animales a otros sitios. Lo dijo el Dr. Jorge Bolpe, ex titular de Zoonosis rurales de Azul