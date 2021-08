Mercado Inmobiliario: ´algo se ha movido’ pero un 5,8 % no significa mucho ante tanta retracción

Lo expresó Alfredo Sáenz Buruaga, Vicepresidente del Centro de Martilleros y Secretario de Actas del Colegio de Martilleros departamental Azul. El porcentaje fue dado a conocer por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Hay consultas sobre departamentos, o lotes pero los valores son altos y no hay créditos blandos. Foto de archivo de LU 32