Corrientes: Valdés reafirma su liderazgo, incluso en las intendencias

Los candidatos del radical le ganaron al PJ en Goya y Mercedes, dos municipios importantes, aclaró José Luis Mourazo, periodista, en diálogo con Luis Occhi, luego del triunfo del gobernador por más del 75% de los votos. Respecto al diputado provincial baleado, afirmó que evoluciona y que el hecho consternó, porque no tenía enemigos.