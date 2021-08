Jairo regresa a Olavarría para celebrar “50 años de música”

Con más de 800 canciones compuestas y 48 discos editados, distinguido y premiado por su trayectoria, Jairo conmemora cincuenta años de música con un disco excepcional, donde reversiona y actualiza su obra acompañado de emblemáticos artistas de distintas generaciones y géneros.

El viernes 15 de octubre, a las 21:00 horas, regresará a Olavarría para presentar “50 años de música” en la sala del Teatro Municipal, con un concierto especial, en formato íntimo para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum que ya se ha convertido en un éxito de venta.

El primer volumen cuenta con la participación de Eruca Sativa y Abel Pintos en “Milonga del Trovador”, Luciano Pereyra en “Caballo Loco”, Lisandro Aristimuño y Juan Carlos Baglietto en “Había una vez”, Víctor Heredia y León Gieco en “Milagro en el Bar Unión”. También Pedro Aznar, Raly Barrionuevo, Elena Roger y Escalandrum. Nahuel Pennisi, Marcela Morelo y hasta un cierre familiar junto a sus hijos Lucía, Iván, Mario y Yaco. La segunda parte del disco incluirá especiales versiones junto a muy destacadas figuras de distintas generaciones y estilos.

“Jairo: 50 años de música” ya está disponible en todas las plataformas digitales. También en CD y Vinilo con un dibujo de tapa especialmente realizado por Jairo para el precioso arte gráfico diseñado por Jimena Díaz Ferreira.

Además de “El ferroviario”, “Volver a vivir”, “Nuestro amor será un himno”, “El Diablo” y “Podría Bailar”, incluye todos temas referenciales del vínculo con su público, registrados en nuevas versiones, acompañado de artistas a quienes invita a cantar con él en un acontecimiento inédito y conmovedor.

En 2020 Jairo tenía proyectado celebrar sus cincuenta años de música con un primer concierto en el Teatro Colón dentro del ciclo “Los Únicos” que pudo realizarse con localidades agotadas, y una gira nacional e internacional que incluía, además, el lanzamiento de un CD doble con la producción de Lito Vitale y grandes invitados participando en versiones de verdadera colección.

La pandemia mundial obligó a la reformulación de los planes y la gira se transformó creativamente en dos exitosas propuestas inolvidables llamadas “Rumor de Nido” realizadas por streaming desde la intimidad de su hogar. Además, contra viento y marea, desafió a la industria musical terminando de grabar su nuevo material “Jairo: 50 años de música”.

“Los cincuenta años se cumplen a partir de “Emociones”, el primer disco que grabé como Jairo, en 1970. Yo me dedicaba a la pintura hasta que Luis Aguilé me ofreció grabar en España. La idea era ir y volver, pero me terminé quedando porque el tema “Por si tú quieres saber” funcionó muy bien y allá realicé seis discos más hasta que me fui a Francia (…)”, cuenta Jairo.

A partir de ahí Jairo grabó en 5 idiomas cerca de 800 canciones y se presentó en los escenarios más importantes del mundo, incluido el “Olympia” de París. Compuso gran parte de su repertorio en colaboración con María Elena Walsh, Daniel Salzano, Horacio Ferrer, Charles Aznavour, Louis Amade y Luis González. Puso su música y la singularidad de su voz al servicio de poemas de Jorge Luis Borges, Paul Eluard, Mario Benedetti y Mario Trejo. Incluso Piazzolla y Ferrer compusieron especialmente para él.

Jairo es la pintura de la música. Una obra de arte capaz de combinar la vanguardia con la tradición. La poética fundacional de las letras de oro y las narrativas camperas. La chanson francaise, con el Himno Nacional o el Ave María, el sonido electrónico con la canción popular y la bohemia de Montmartre.

Brindado siempre a la canción, ilustrado y pasional, para el cantor de Cruz del Eje su canto es el mundo. Logrando reinventarse durante la contingencia de la pandemia, contra todas las obstrucciones de ese acontecimiento histórico y mundial, él pudo continuar a fuerza de sus canciones con una obra que lo ha constituido como uno de los principales referentes del canto ciudadano y la siempre evocada narrativa de la épica popular en la búsqueda de libertad.

El valor de las entradas es de: $3000 (Platea Baja), $2700 (Platea Alta), $2400 (Pulman) y $ 2200 (Super Pulman). Venta en efectivo y con tarjeta de crédito. Se pueden adquirir en boletería del Teatro, de martes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.