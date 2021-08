'Esperemos que el intendente deje de perseguir a los mineros y que podamos construir en paz'

AOMA entregó terrenos del futuro barrio, ubicado en Las Hortensias y Pueyrredón, a las familias que han sido adjudicadas con PROCREAR, a las que lo harán por esfuerzo propio y a las que esperan una solución por parte de la Provincia. Alejandro Santillán, secretario general de AOMA Olavarría, reclamó al intendente Galli por las trabas que ha generado para con ellos.