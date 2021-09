RADIO EN VIVO

Hoy se cumplen 4 años! Lo recuerdo como si fuera hoy! Y lo voy a recordar todos los días de mi vida!... Porque literalmente fue el día que VOLVI A NACER!

Todos los sentimientos encontrados gracias a un llamado que tanto esperaba... "Hola Lu, está tu partida de nacimiento". Y así fue como un día como hoy, entre risas y lágrimas, junto a las personas que estuvieron presentes, tanto a la distancia como cerca, recibía un simple papel pero con la información que tanto soñé.

"El 7 de mayo de 1988 en Olavarría, nace VICTORIA ALTAVISTA... ".

Y fue así como me tomaron mi nueva foto de DNI, qué ansiedad para recibir ese documento que, por fin, iba a llevar el nombre que había elegido y me iba a a representar!

Entiendo que un papel o el mismo Estado no dicen ni determinan quien soy. Porque todo va por dentro, en mis sentimientos, mis ideales y mi forma de encarar la vida.

Y agradezco nuevamente a cada una de lxs que me acompañan en mis cambios y también, sin rencore,s les agradezco a quienes pretendieron dañarme y me hicieron aún más fuerte!!!

Ahora me presento nuevamente ante ustedes: Para quienes no me conocen soy Victoria Altavista de Recalde, muchísimo gusto.

Y les deseo que vivan su vida como más les guste. Por un futuro sin represión a nuestras identidades!

Ojalá este texto sirva para saber que SE PUEDE! "Tarda en llegar pero al Final hay recompensa".