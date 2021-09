El CECO anuncia sorteos por el mes del empleado de comercio

El feriado será el lunes 27, informó Mariela Requena, secretaria de finanzas del gremio en LU32. Agregó que participan de los concursos y regalos todos los afiliados al sindicato. Se lamentó porque aún no se puedan dar festejos presenciales, pero ‘de a poco vamos saliendo’, expresó.