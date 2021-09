Día de la Industria: ‘Hay crédito, pero necesitamos más’

Lo señaló el titular de la Unión Industrial local, César Longo, que atendió a LU32, desde General Rodríguez, donde participaba del acto oficial a nivel provincial por la jornada. Explicó que los préstamos tienen que ver con la inversión productiva que, luego, redundan en la contratación de más trabajadores.