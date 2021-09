Día de la Industria: ‘Que sigan trabajando de esta manera’

El intendente Ezqeuiel Galli destacó a los industriales locales afirmando que son personas que tienen capacidades diferentes. Adelantó que Diego Santilli eligió a Olavarría para presentar sus propuestas para el trabajo, acto que sucederá este viernes, luego del encuentro por la mañana en el Club Estudiantes.