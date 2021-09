Lousteau: ‘tenemos el mismo ingreso por habitante que hace 50 años’

El senador nacional por la Capital Federal, llegó a Olavarría para apoyar a Belén Vergel y a Sebastián Matrella, de Dar el Paso. Lo acompañó Danya Tavella, que es precandidata a diputada nacional en segundo lugar, en la lista de Facundo Manes. El legislador resaltó a quienes se suman a la política para esta elección y, en síntesis, propuso cambiar las recetas de cómo se administra el Estado.