‘Vamos a hacer una gran elección que nos permita defender a los intendentes’

El precandidato a diputado nacional por una de las listas del Frente Juntos, Diego Santilli, cumple agenda en Olavarría este viernes. A media mañana arribó también el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la precandidata Graciela Ocaña y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Tras dialogar extensamente con vecinos en el Maxigimnasio de Club Estudiantes, atendió la requisitoria de la prensa.