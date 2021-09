Con un video en el que personalidades destacadas de la orfebrería latinoamericana brindaron cálidas palabras para Ferreira comenzó el homenaje. Luego, fue agasajado por el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio Diego Robbiani, quien hizo entrega del Decreto N° 33/7 Mención Honorífica por su trayectoria y aporte a la cultura local, nacional e internacional. La subsecretaria de Cultura y Educación Agustina Marino le regaló una fotografía y finalmente el intendente Ezequiel Galli entregó a Ferreira la llave de la Escuela de Orfebrería, con técnica de cincelado de alto relieve -con sus iniciales- por parte de Jano Chasman. “Armando tiene esto que distingue a los maestros: no ser egoísta y transmitir el conocimiento, la humildad que tiene lo destaca y mucho”, reconoció el intendente Ezequiel Galli. Además dijo que este homenaje es “porque realmente se merece esto y mucho más, por todo lo que le ha dado a la cultura de Olavarría. Tener el título de Maestro como tiene Armando es para pocos”. “Queremos que nos sigas acompañando, que sigas siendo parte de la Escuela, que sigas siendo parte de la transmisión de conocimiento para tantos que van a querer seguir aprendiendo de tu arte”, concluyó. Desde sus inicios, la Escuela de Orfebrería tuvo como premisa “evitar la desaparición de nuestra artesanía más representativa y la única con características propias”. Armando se preocupó no solamente por transmitir el oficio, sino también por difundir las características del estilo y revalorizar la figura de Dámaso Arce. “Yo hecho muchas llaves para muchos visitantes, tuve el honor de hacerla para Alfonsin y Milstein. Eso es lo que más me enorgullece. Los trabajos los hago con todo el placer, teniendo en cuenta que la platería olavarriense se difunda. Yo he luchado mucho por eso, que fuera reconocida en todos lados. Hoy lo he logrado”, reconoció Ferreira. “Es impresionante la calidad de la platería nuestra. Desde 1883 con el mismo estilo. Arce lo magnificó y así seguimos hasta hoy. Si eso no es tradición…”, aseguró. Tras ello, el músico y artista local José Lucero Pedraz contó una canción en su honor y el payador Pablo Solo Díaz le dedicó su arte a Ferreira. Luego, comenzó el primer Festival “Septiembre Surero”, un evento que pone en valor las expresiones culturales bonaerenses. Durante este sábado se desarrollaron actividades en el Centro Cultural San José con el reconocido músico Juan Martín Scalerandi, quien dictó un seminario sobre música bonaerense y el artista Pablo Solo Díaz, que hizo lo propio con poesía criolla y popular. La “Gala Surera”, en la sala del Teatro Municipal, contó con la participación del Ballet Folklórico Municipal, De Sur Adentro (Juan Carlos Maddio y Juan Ramírez), Juan Martín Scalerandi y Pablo Solo Díaz.