Recalde: ‘Se trabaja con las instituciones pensando para adelante’

Carlos Fernández es el delegado de la localidad, que dialogó con Luis Occhi al cumplir el pueblo 110 años este lunes 6. Uno de los reclamos históricos, declaró, es el del médico permanente. Destacó, también, la gran vida del club, que está cerca de llegar a los 100 años de existencia.