Programa de Conservación del Cóndor Andino: primera postura del año

Desde el Bioparque Municipal “La Máxima” se anunció con satisfacción que se produjo la primera postura del año de la pareja de cóndores, que significa una gran noticia en el marco del Programa de Conservación del Cóndor Andino.

Asimismo, se aclaró que ahora resta esperar casi 57 días para saber si el huevo resulta fértil.

“Estamos felices ya que hemos logrado que se realice por cuarto año consecutivo, luego de una interrupción de cuatro años en la reproducción”, destacó Flavio Maldonado, director del Bioparque.

Este año es más que especial, Lihuen y Mawun -las pichonas nacidas de la pareja Rawson y Curá en el año 2019- serán puestas en libertad pronto en las Sierras de Pailemán, Provincia de Río Negro.

“Volver a tener reproducción en el 2021 es muy importante para el Bioparque y para Olavarría. Trabajamos diariamente para tener este resultado, el equipo veterinario a cargo de Horacio Grand, los cuidadores Pablo Cajal, Víctor Díaz y el encargado de Bienestar Animal Matías Graciarena llevan adelante el manejo sanitario y de bienestar de este Programa de Conservación”, resaltó Maldonado.

“Los procesos biológicos necesitan de tiempo para consolidarse, tenemos mucho que aprender de los tiempos que dicta la naturaleza, hay que respetarlos, entenderlos y acompañarlos”, manifestó.

“Pero no solamente se trata de reproducir con la pareja existente, estamos trabajando para ampliar el Programa de Conservación con la reconstrucción del ambiente para los cóndores en el centro de rescate”, sostuvo Maldonado.

El trabajo de conservación involucra a la Fundación Bioandina, Bioparque Temaikén y Ecoparque Buenos Aires. “Trabajar en conjunto con instituciones de gran trayectoria nos permite valorizar y continuar las políticas públicas a largo plazo, consolidando las instituciones que velan por la conservación de la naturaleza”, aseguró.

El director del Bioparque hizo hincapié en la importancia de la educación y concientización desde la escuela. “Sabemos que no alcanza solo con la reproducción de animales, necesitamos planificar con las escuelas de Olavarría, consolidar alianzas que permitan generar material educativo para llegar a las instituciones educativas del Partido, porque la educación complementa todos los otros esfuerzos que hacemos a diario”, aseguró.

“Entendemos que sólo podemos conservar lo que conocemos y para esto debemos enseñarlo”, subrayó.

Por último, se recuerdan las normas de respeto y convivencia con los residentes del Bioparque Municipal “La Máxima”, los animales:

Prestar especial atención dónde disponemos nuestros residuos, debemos arrojarlos en los cestos y evitar que estos queden en el ambiente o puedan ser ingeridos por los residentes.

No correr cerca de los animales y transitar en silencio, hay muchas especies que se están preparando para su reproducción y muchas veces depende de su tranquilidad para lograrlo.

No ingresar con mascotas, es un lugar de conservación y hábitat de especies silvestres.

No se permite jugar al fútbol ni otros deportes de contacto que puedan generar estrés en los animales.

No alimentar a los animales, no arrojar objetos y no intentar acercarse.

No generar momentos de estrés y ansiedad en los animales, ya que pueden ocasionar o desencadenar cambios comportamentales que pongan en riesgo al animal y a los visitantes. Respetar la libertad de los animales de no sentir estrés ni miedo.

Los animales tienen una zona de fuga, que es el espacio alrededor suyo y que en caso de ser invadido, provoca que se aleje. El tamaño de ese espacio, debe respetarse para evitar que los animales se pongan en alerta.