Julio De Felice se suma a “Dar el Paso”. “No tengo dudas de que podemos vivir mejor”, aseguró

Cuenta qué lo motivó a participar y su admiración por el neurocientífico. Entiende que apostar por la educación generará mayor empleo genuino y menor asistencia del Estado.

“La verdad que tomo este desafío con mucha alegría. Nunca asumí una participación de este tipo y cuando me invitaron acepté enseguida, me convencieron con la posibilidad de ayudar a los jóvenes del partido, eso fue lo que más me motivó para participar en esta elección. Sigo dudando de mi experiencia y mi capacidad para sumarme a este proyecto. Y la verdad es que hemos tenido muchos representantes con capacidad y experiencia de sobra, pero que sin embargo no lo hicieron muy bien. Así que bueno, así se dio. Todo eso es lo que me motivó, cómo también poder dar una mano desde lo que conozco que es la actividad comercial”, aseguró

“Me siento bárbaro de ver a tantos jóvenes participar de la manera en que lo hacen, con tantas ganas, el esfuerzo que ponen para mi está bárbaro. Si bien yo no puedo estar tan presente en el día a día de la campaña, estoy muy sorprendido de ver a los jóvenes del partido laburar de la manera en que lo hacen. Es muy agradable verlo”, dijo.

Julio De Felice dijo: “A Facundo Manes lo veo muy bien. Cómo alguien que viene de afuera de la política. Hablando con gente, evitando comparaciones, coincidimos que desde la aparición de Raúl Alfonsín no se ve a alguien que movilice tanta gente, o que cree esperanzas como Manes. Hace tiempo que no se ve. Sobre todo, de alguien que viene desde afuera de la política. Yo lo veo muy bien. Creo que va a hacer una muy buena elección este domingo”.