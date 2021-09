La Nova Batería de Olavarría en una competencia nacional

Gustavo Salguero referente de la Nova Batería hablo en Lu32 y manifestó que es un orgullo haber llegado a esta instancia.

A través de Instagram los Olavarrienses podemos votar y apoyar a la batería de nuestra ciudad en esta competencia a nivel país, hay que ingresar a la página de Instagram de memes_d_bateria y votar por La Nova batería, y de esta manera apoyar a los representantes de nuestra ciudad. El premio será una bandera que llevará el escudo de Olavarría, la competencia culmina hoy por la noche. Ingresar a la nota para escuchar el audio