Andrea Coronel : ‘un balance muy positivo’

Coronel encabezó la lista de concejales de Vamos con Vos, que obtuvo más de 3 % y le permite competir en noviembre. Consideró que es positivo que hayan pasado favorablemente esta instancia y con vistas a noviembre, analizó que saldrán a hablar con ese 33 % de vecinos que no votaron y con los que lo hicieron en blanco. Señaló que esto se debe a un enojo o descontento por parte del electorado y reiteró el propósito del espacio al que representa para proponer una opción diferente.Foto Twitter