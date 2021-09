Alan Aguirre evaluó el resultado de las PASO

La lista que encabezó de Principios y Valores, que se referencia en Guillermo Moreno, no superó el 1, 5 % de los votos y por lo tanto no competirá en Noviembre. De todos modos se manifestó satisfecho porque fue la primera vez que participan en política y asumen el compromiso de seguir haciéndolo. Además fue crítico del gobierno del que dijo “ no es peronista”