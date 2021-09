Profesionales de la Salud reclaman por dificultades en el examen nacional para Residencias

Afecta a graduados de Ciencias de la Salud Olavarría. En diálogo con LU 32, Doris Chiesa, médica, detalló las problemáticas. Una tuvo que ver con el momento de inscribirse y la presentación de documentación. Nunca tuvo respuesta respecto de la admisión o no. El otro problema se presentó cuando 21 600 aspirantes debieron rendir el examen este martes.