‘Argentina tiene una reiteración de momentos económicos y políticos’

Esto se estaría dando desde los años '60, aunque todo depende desde donde se haga el corte para hacer el análisis. El concepto fue expresado por la politóloga olavarriense y docente de la UBA, Cecilia Abdo Férez. Adhirió a la imagen del péndulo para describir el paso de un sistema expansionista a uno liberal. Describió las características de ambos. Destacó la fortaleza del sistema democrático, pese a los avatares económicos, y marcó que la situación de pandemia que abre un interrogante respecto de la incidencia en la realidad política y económica. Ingresar para escuchar la entrevista