‘El turno se puede ir sacando, pero no se puede cargar el trámite’

Luego del anuncio de la Municipalidad de la demora existente en lo relacionado con la renovación de licencias de conducir, Mercedes Barbery, la responsable de área, explicó algunos detalles en LU32. Las personas de más de 60 años, siguen con el trámite solamente los viernes.