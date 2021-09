Llega “La Beriso” al Teatro Municipal

La agrupación argentina de rock surgida en 1998 en uno de los barrios más populares de la provincia de Buenos Aires, llega a Olavarría para presentarse en la sala del Teatro Municipal

El espectáculo será el sábado 4 de diciembre a las 21:30 horas y las entradas ya pueden adquirirse en la boletería del teatro, de martes a viernes de 8 a 12 horas.

La Beriso está integrada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Yamil López (guitarra/coros), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), Conde Kung (teclado) y Pablo Puntoriero (saxofón y Percusión).

Fue invitada a los principales festivales de Argentina, y desde el 2013 cada show es sold out en todos los lugares que se presenta: Estadio Luna Park, Estadio Único de la Plata (40.000 personas en 2015 y repitiendo sold out en diciembre de 2017), Estadio de Vélez Sarsfield (40.000 personas en 2018), Estadio Directv Arena (15.000 personas) y dos funciones completamente sold out en el Estadio Ferrocarril Oeste ( 50.000 personas entre los dos shows), además de ser los teloneros de los shows de The Rolling Stones y Guns N’ Roses en Argentina.

Su consagración llegó de la mano de su nueva producción “Pecado Capital”, con el que se presentaron en el Estadio River Plate ante más de 55.000 personas a fin del 2016, convirtiéndose así en la octava banda local que logra presentarse en uno de los míticos estadios de Argentina y uno de los más reconocidos por artistas internacionales en Latinoamérica.

Valor entradas: $3.000 Plateas, $2.400 Pullman y $1.900 Súper Pullman. Venta en efectivo y con tarjeta de crédito.