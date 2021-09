‘como todo lugar emblemático nos gustaría que el puente de Colon y Pringles lleve el nombre de Diego Maradona’

Gonzalo Díaz, presidente de la peña ciudad de Olavarría de Boca Juniors, se expresó en Lu32 sobre el pedido formal que le hicieron al consejo deliberante para que el tradicional puente de Avenida Colon y Pringles lleve el nombre Diego Maradona, en homenaje al astro del futbol mundial. Ingresar a la nota para escuchar el audio