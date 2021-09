Primavera I: ‘Las reuniones al aire libre no están prohibidas, pero trataremos que se cumplan los protocolos’

Lo aclaró Daniel Borra, subsecretario de seguridad de la Municipalidad, en referencia a lo que esperan para este martes, sobre todo, en la zona céntrica de parques. Sostendrán contención en cuanto a la seguridad y normal desarrollo, pero también monitorearán protocolos.