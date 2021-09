Caputo: ‘Son medidas que yo hubiese tomado más gradual’

El Secretario de Salud de la Municipalidad se refirió a lo anunciado por el Gobierno Nacional este martes. Adelantó que en octubre sobrevendrán algunas modificaciones en cuanto a la atención pandémica, pero por dos meses no se cambiará nada de la estructura hospitalaria. Por LU32 indicó que están trabajando en un protocolo para las salidas temporales de los geriátricos.