Coopelectric: no habrá elecciones como desde hace 14 años

Es porque no habrá dos listas sino sólo la Amarilla. Así se informó en conferencia de prensa encabezada por el titular del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu. Detalló los pasos dados que se inició con la convocatoria para el 2 de octubre. El Estatuto dispone que 15 días antes previsto para la Asamblea se deben presentar los socios que deseen participar del acto electoral. Sabiendo que habría dos listas se habilitaron 2 oficinas para atender a candidatos a delegados de cada una de las listas en el proceso de certificación de firmas. Foto: enlineanoticias