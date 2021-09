Alex Freidig paso por los estudios de Radio Olavarría

El joven artista de Huanguelén será una de las figuras de la próxima edición del festival Nacional de Doma y Folclore, nos contó sus sensaciones sobre la participación en el programa “La Voz”, lo que significa el escenario mayor de nuestra ciudad y como proyecta su carrera en la música a partir de ahora. Ingresar a la nota para escuchar el audio