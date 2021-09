‘Esto que estoy viviendo ahora quiero que dure para siempre’

A días de presentarse en el teatro Municipal Camila Pereyra pasó por los micrófonos de Lu32. La joven artista Olavarriense, revelación en el programa “La Voz”, nos contó cómo se prepara para su Show en el teatro el próximo 10 de octubre, lo que significó haber participado de un programa tan exitoso, las enseñanzas que le dejo Ricardo Montaner y como vive la fama que le dio la tele. Ingresar a la nota para escuchar el audio