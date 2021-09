‘Tenemos que estar todos unidos por las problemáticas de los trabajadores’

Ezequiel Collado, delegado del Sindicato de la Industria del Vidrio en Olavarría, quedó a cargo de la coordinación de la Casa del Trabajador, que el pasado viernes reunió a casi 20 sindicatos, en lo que fue la vuelta de los plenarios sindicales luego de la pandemia. Adelantó en LU32 que buscan reunir más sindicatos y promueven la reorganización de la CGT Regional Olavarría. Reconoció que el trabajo no registrado es algo que, unidos, podrían combatir mejor.