‘Si la carne no va al ritmo de la inflación, los ganaderos nos fundimos trabajando’

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se expresó en LU32, horas antes de encontrarse con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en el marco de la primera reunión del funcionario con la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. Rechazó el cierre de las exportaciones de carne y culpó de los precios a la inflación.