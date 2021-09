Seguridad: pidieron ampliación de cuadrículas, médico de policía y nuevos módulos al Ministerio, a cargo de Sergio Berni

El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio San Martín y contó con la participación del subsecretario de Seguridad y Control Urbano, Daniel Borra y el Director del Centro Municipal de Monitoreo, Daniel Manuel. En representación del Ministerio Público asistieron el Fiscal Dr. Lucas Moyano, el Dr. José Iturralde y el Ayudante Fiscal, Dr. Mañero. Por Jefatura Distrital se hicieron presentes el Crio. Insp. Roberto Landoni y el jefe de Comando de Patrullas Olavarría, Crio. Mario Zapata. Asimismo asistió el Of. Ppal. Hugo Ricciuto por la Sub DDITDI y CO.

También participaron Daniel Ayçaguer y José María Ortiz en representación de Sociedad Rural Olavarría; y Alejandro Mendía por Sociedad Rural Argentina.

Asimismo, Cámara Empresaria fue representada en esta oportunidad por Mario Antista. Finalmente se hicieron presentes los productores autoconvocados Pablo González y Andrés Torres.

Al inicio del encuentro, tomó la palabra el subsecretario de Seguridad Daniel Borra quien, tras agradecer la presencia de los referentes de las distintas entidades, informó e hizo entrega de una copia de los aportes realizados a distintas Dependencias Policiales, en lo que respecta a arreglos y mantenimientos de vehículos, alquileres de Comisaría Seccional Segunda Olavarría, Sub DDI Olavarría, Comisaría de la Mujer y Grupo de Apoyo Departamental, GPS de móviles Policiales, combustibles y horas Pol.Ad. Asimismo, informó los ingresos a través de la Tasa de Protección Ciudadana.

Luego, se respondieron inquietudes de productores autoconvocados, respecto a las tareas de acompañamiento y sistema de postas de vacunas.

Por otro lado, desde el CPO se informó que se cuenta con 14 móviles para cubrir las 10 cuadrículas de la ciudad, y se dispone de 4 vehículos de reserva para posibles roturas y/o por disponibilidad de combustible, debido a la gran extensión de las zonas a recorrer.

Al respecto, Borra comunicó que se reiteró al Ministerio de Seguridad de la Provincia el pedido de ampliación de zonas o cuadriculas, junto con la reiteración del pedido de Módulos Policiales para los Barrios AOMA y Zona Jardín Belén, sin respuestas a la fecha.

Ante la ausencia en la reunión de personal referente de Comando Patrulla Rural, el Dr. Mañero, quien trabaja en forma coordinada con la dependencia policial, detalló que durante el corriente mes se denunciaron tres hechos, a los cuales el destacamento Espigas resolvió y Comisaría Primera allanó para dar respuestas. Al mismo tiempo Mañero refirió la importancia de trabajar en forma coordinada entre Estación Departamental y Comando Patrulla Rural, realizando reuniones para aunar criterios y formas de resolución de denuncias por animales invasores, temática en la que CPR tiene experiencia y considera que se debe informar procedimientos a las Subdependencias de Estación Departamental, a fin de dar respuesta inmediata a los vecinos que denuncian este tipo de hechos y por costumbre llaman primeramente a la dependencia policial más cercana. En este sentido, Borra propuso sumar a la reunión a personal de la Dirección de Acción y Control Urbano, ya que este tipo de faltas son elevadas al Juzgado Municipal de Faltas o la Jefatura Zonal de Patrulla.

En relación al tipo de problemáticas que presenta la ciudad en materia de abigeatos y demás delitos rurales, se sugirió requerir mayor presencia del Inspector del Ministerio de Agroindustria, quien se encuentra en Tandil.

Desde el Ministerio Público se hizo hincapié en el avance en distintas temáticas a partir de la creación de Fiscalías especializadas en Violencia de Género y Delitos Rurales, así como con la presencia de personal de DDITDI y CO. En este contexto, se solicitó el inicio de gestiones para ampliaciones edilicias para tales fines.

Desde Estación Departamental se informó, en este sentido, que mediante la unificación de dependencias bajo su mando se logró que a Comisaría de la Mujer se trasladasen alrededor de 10 agentes más, pero sería óptimo contar con un gabinete propio.

Por su parte, en representación del Ministerio se informó que comenzarán a enviar oficio con medidas similares a las adoptadas del Juzgado de Familia desde el Tribunal de Trabajo o Juzgados Civiles, lo que implicará mayor necesidad de custodia policial.

Otro de los temas a dialogar estuvo vinculado al requerimiento de un médico policía para la ciudad – competencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia – Al respecto Borra explicó que, en reiteradas oportunidades, desde la dependencia bajo su mando se solicitó al gabinete bonaerense que dé respuesta a dicho requerimiento.

Por otro lado, desde el Ministerio Público se planteó reforzar las tareas de prevención sobre consumo de estupefacientes; bajo la premisa que la tenencia y venta de estupefacientes al por menor es el camino de entrada a delitos mayores. Por ello, se sugirió incluir a la Facultad de Salud en la difusión de tales medidas de prevención.

También el Director del Centro de Monitoreo informó que se retomará con las capacitaciones a vecinos para la utilización de la herramienta Ojos en Alerta, en las cuales también se informará que sigue en funcionamiento el 0800-DROGAS NO, número para denuncias anónimas de problemáticas relacionadas con los estupefacientes. Desde Ministerio Público se solicitó el cronograma de reuniones para acompañar en lo que sea posible.

Referentes de Cámara Empresaria, Estación Departamental y Dirección de Monitoreo dialogaron acerca de un hecho puntual ocurrido con un comerciante en zona centro.

Asimismo desde Fiscalía se resaltó la suscripción de convenios de colaboración recíproca entre Municipio y Ministerio Público, en cuyo marco se realizan reuniones mensuales de las que participan Subsecretaría de Seguridad y Dirección de Monitoreo. En ellas surgen pautas importantes para el trabajo diario; dentro de las cuales en la actualidad se está trabajando la proyección de un relevamiento de las cámaras de seguridad de privados que hay instaladas en la ciudad, comenzando por la zona centro, a fin de incluir y comprometer a los ciudadanos en la seguridad de todos.

Finalmente desde Sociedad Rural se agradeció la presencia de agentes del Ministerio Público, que actualmente participan de todas las reuniones.