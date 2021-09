Casi 100 mil olavarrienses se anotaron para vacunarse

Lo reveló el titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, en diálogo con LU32 este miércoles. Consideró que es histórico el número: iniciaron su esquema de vacunación 82 mil mayores de 18 años, cuando el objetivo eran 90 mil. En cuanto a segundas dosis ‘lo que se pensaba para septiembre, se dio en agosto’. Destacó los números de infectados a nivel Región, alrededor de 151, cuando en el pico, superaban los 3000.