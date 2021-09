Avanza el proyecto ‘Pelucas Solidarias Olavarría’

Darío Araúz, peluquero de nuestra ciudad, dialogó con LU 32 sobre esta iniciativa que está en la etapa de recibir donaciones de pelo. De todos modos, tienen ya como para preparar alrededor de 3 pelucas , que las harán aquí gracias a la capacitación que recibirán de una experta de General Alvear. Este domingo 3 de octubre de 10 a 18, estarán en el Parque Eseverri para recibir mechones o también se pueden cortar allí quienes deseen donar. Aclara que tiene que medir como mínimo, 15 cm. Luego serán donadas de manera gratuita a personas con tratamientos oncológicos