El bloque Juntos propone la Declaración de Reserva Natural a Cerro Largo

El Presidente el Concejo Deliberante, Bruno Cenizo, en diálogo con Radio Olavarría, indicó que la iniciativa surge a raíz de las escuchas a los vecinos. Hasta el momento rige una ordenanza del 2009 que refiere a ese sector como de explotación minera. Ahora se busca revertir. Los terrenos son de Fabricaciones Militares, pero el Municipio tiene la potestad de regular el uso del suelo. Foto: corresponde a la conferencia brindada sobre el tema