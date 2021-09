Choque fatal de dos camiones en ruta 205 kilómetro 240

Ocurrió este miércoles por la tarde entre General Alvear y Bolívar. Alfredo Espino, del diario digital Alvearya, brindó un informe a Radio Olavarría. La ruta 205 permanece cortada. En Bolívar y Alvear, se informa de esta situación a automovilistas y camioneros