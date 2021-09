La Unión Industrial de Olavarría reclama modificación en la legislación laboral

El tesorero de la institución, Mauro Vecchio, afirmó en LU32 que las leyes actuales atrasan y no están a tono con los nuevos trabajadores. Profundizó también en que se les complica encontrar empleados calificados. Calificó al sistema laboral como ‘extremadamente rígido’ y ‘duro’.