Aniversario de Coopelectric: inauguraron Punto Educativo en El Provincial

En la mañana de este jueves, autoridades de la cooperativa llegaron a la remozada sede de Belgrano y Tacuarí, que fue ‘iluminada’ con la fibra óptica y donde se instalaron dos computadoras para que puedan ser usadas por las personas del barrio que las necesiten. ‘Es el inicio de algo que se extenderá por muchas instituciones intermedias’ adelantó Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración.