La provincia impulsa convertir en Sociedad de Estado al Instituto Biológico ‘Dr. Tomás Perón’

Se realizó la presentación, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, del proyecto de ley. Estuvo presente la Diputada Alejandra Lordén, Vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. En diálogo con Radio Olavarría, la legisladora señaló que “ no veo nada mal” de todos modos, revisarán la letra chica. Describió el estado de situación de este Instituto que está ubicado en Tolosa ( La Plata) y la necesidad de refaccionarlo e invertir