RADIO EN VIVO

'Tenemos que acelerar los resultados pero no para ganar una elección, sino para revertir la situación de nuestros vecinos’

El diputado provincial César Valicenti dialogó con LU32, minutos antes del arribo del Ministro de Desarrollo Social de la Nación a Azul en la mañana de este martes. Aclaró que la visita de 'Juanchi' Zabaleta se iba a extender a Olavarría, pero se pospuso. También, afirmó que han entendido el mensaje de las urnas, e insistió con diferenciar el modelo del presidente Fernández y el Gobernador Kicillof, del que tuvo Mauricio Macri.