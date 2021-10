Galli: ‘ no va a haber decreto municipal, vamos a acatar las medidas del gobierno nacional’

Así lo expresó el Intendente Ezequiel Galli en la conferencia realizada este viernes junto al Secretario de Salud, Germán Caputo. En primer término dio a conocer el parte sanitario, que , entre otros números, da cuenta de 44 personas que transitan la enfermedad. Ingresar a la información para conocer detalles