Bomberos de Olavarría cumplió 72 años

En el marco de los actos de este sábado, dialogamos con Raúl Ferreira, Comandante General y jefe del Cuerpo Activo, que destacó el esfuerzo de todos los Voluntarios en este último tiempo. Agradeció a la comunidad por el apoyo brindado a la Asociación y adelantó que habrá un homenaje a los trabajadores de la salud, en el Cuartel Central con la presencia del intendente, Ezequiel Galli y el secretario de salud, German Caputo. Foto: En Línea Noticias