Hay 2521 argentinos mencionados en investigación sobre paraísos fiscales

La Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios que ocultaron activos en empresas off shore, incluso con fines de evasión fiscal, de acuerdo con al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados "Pandora Papers", el cual involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, entre ellos The Washington Post, The Guardian y varios argentinos.