'Las plataformas, en alguna medida, son una estafa para nosotros'

Ignacio Montoya Carlotto se refirió a Octubre Suena, un ciclo que está dándose semanalmente en el Centro Cultural, que marca la vuelta de los espectáculos presenciales, que es con lo que realmente los músicos pueden ver un peso, ya que lo que es la difusión del material por internet no rinde, explicó.