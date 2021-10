El trap ya dejó de ser un 'fenómeno' de redes

Foto: Revist Watt

Las diferentes manifestaciones que se dan por parte de artistas que, en su mayoría nacieron en la década pasada, ya ha traspasado el ámbito donde se originaron: Youtube, Spotify y demás plataformas, donde acumulan millones de vistas cada vez que suben material nuevo, casi a diario. Tomás Correa, periodista y músico, se refirió a lo que sucede con este género que ya ha llegado a lugares paradigmáticos del rock, como el estadio Obras Sanitarias, o del espectáculo más tradicional, como el Gran Rex.