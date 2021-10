‘Hacía dos años que no se bailaba’

Fabricio Leal, concesionario de Fomento, junto con El Fortín, los únicos lugares que funcionan con el concepto de ‘boliche bailable’ en Olavarría, se refirió a cómo fue la vuelta al trabajo. Adelantó que pronto volverán las bandas en vivo. Aclaró que los costos de las bebidas aumentaron un 100%, pero no así las entradas, que ellos las tienen a $300 general, unos $100 más que cuándo cerraron, el 14 de marzo de 2020.