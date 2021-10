Vuelve ‘Un aplauso al Asador’ el 7 de noviembre

Lo anunció el intendente Ezequiel Galli este viernes por la mañana en conferencia. Adelantó que la próxima semana será la inscripción para las instituciones y, también, para los artistas que quieran participar en el escenario. El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani y la Subsecretaria de Cultura, Agustina Marino.