Radio Olavarría en recorrida por la Ciudad de Buenos Aires

El turismo allí, como en gran parte del país, viene revitalizándose por este fin de semana extra largo. Un equipo de LU32 permanece en la Capital Federal, entrevistando a protagonistas y contando cómo se prepara todo para volver a recibir, ya de manera más intensa, al turismo nacional e internacional, que comenzará a llegar en las próximas semanas.