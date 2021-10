Feria de Manualistas en Plaza Intendente Alvear

Erroneamente se la conoce como 'Plaza Francia', pero realmente, frente al Centro Cultural Recoleta, el acceso al Cementerio y, del otro lado, la tradicional La Biela, ese espacio homenajea en su nombre al primer intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Radio Olavarría dialogó con Mirna González, titular de un puesto de la tradicional feria.